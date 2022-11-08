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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

КОНМЕБОЛ призвала поддержать проведение ЧМ-2022

08 Ноября 2022 • 02:18 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

КОНМЕБОЛ выступила с заявлением о поддержке проведения чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«КОНМЕБОЛ и десять её ассоциаций-членов призывают футбольный мир поддержать проведение чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Катар стремится продемонстрировать своё гостеприимство и теплоту, великолепные спортивные объекты и 32 подготовленные команды с их наибольшим потенциалом. Он гарантирует проведение турнира, который, несомненно, войдёт в историю», - сообщается на официальном сайте КОНМЕБОЛ.

Первый всемирный турнир по футболу, который будет проводиться в арабской стране, пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Соревнование откроется матчем сборной страны-хозяйки против национальной команды Эквадора. Начало поединка – 20 ноября в 19:00. Кроме Эквадора в группе вместе с Катаром выступают сборные Сенегала и Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара Чм-2022 КОНМЕБОЛ
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КАТАР ЭКВАДОР
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