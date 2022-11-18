Карпин заявил, кто попадёт в тройку призёров ЧМ-2022

Наставник сборной России Валерий Карпин спрогнозировал тройку призёров на чемпионате мира – 2022, который пройдёт в Катаре.

«Аргентина — победитель, Испания — вторая. Бразилия — на третьем месте», — заявил Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, грядущий мундиаль стартует уже 20 ноября, в матче открытия сойдутся сборная Катара и сборная Эквадора, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Турнир будет продолжаться практически месяц, финальная игра, в которой будет определен обладатель мирового трофея, должна пройти 18 ноября. Матч за золото турнира состоится на арене «Лусаил Айконик».