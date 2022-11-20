Эквадор - первая сборная в истории ЧМ, которая обыграла хозяев турнира в стартовом матче

В Катаре начался чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная Катара принимала Эквадор. К сожалению для хозяев турнира, в первом тайме они пропустили три мяча, из которых один не был засчитан - самый первый.

Официально же первый гол чемпионата был забит на шестнадцатой минуте - Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар. Спустя еще пятнадцать минут Эквадор забил еще один мяч усилиями Валенсии, после чего довел игру до победного конца.

Как оказалось, сборная Эквадора впервые за 92 года проведения чемпионата мира обыграла в стартовом матче хозяев турнира. Ранее такого еще не случалось - даже откровенно слабая в 1994 году сборная США сумела не проиграть в первом матче, сыграв 1:1 со Швейцарией.