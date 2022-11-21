Рианчо — о поражении Катара: «Для хозяина непозволительно проигрывать в первом матче на чемпионате мира»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на поражение сборной Катара от Эквадора (0:2) в стартовой игре чемпионата мира.

По мнению испанского специалиста, для хозяина мундиаля непозволительно проигрывать первую встречу турнира. В качестве примера Рианчо привёл сборную России, которой четыре года назад удалось без проблем одолеть команду Саудовской Аравии (5:0).

«Помню, как до ЧМ-2018 все говорили о «мёртвой» сборной России Черчесова. Потом эта команда разгромила Саудовскую Аравию. Сборная Катара вчера, наоборот, абсолютная ничего не показала», — приводит слова Рианчо Sport24.

Свой следующий матч сборная Катара проведёт 25 ноября против Сенегала. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.