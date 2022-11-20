​Хозяева никогда не проигрывали первый матч на чемпионате мира – сборная Катара рискует стать первой

После первого тайма сборная Катара проигрывает Эквадору в матче открытия чемпионата мира – 0:2. Оба гола за команду из Южной Америки забил нападающий Эннер Валенсия.

Любопытно, что в истории чемпионатов мира хозяева турнира никогда не проигрывали первый матч. Даже относительно скромная сборная ЮАР в 2010 году начала путь на домашнем чемпионате мира с ничьей с Мексикой (1:1).

Таким образом, сборная Катара рискует стать первой хозяйкой чемпионата мира, проигравшей на старте турнира. Следить за вторым таймом матча во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.