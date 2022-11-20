Панов: «Буду болеть за Францию и Бразилию»

Бывший нападающий российской сборной Александр Панов, в 1999 году обессмертивший свое имя двумя голами в ворота сборной Франции в Париже, поделился своим мнением о предстоящем чемпионате мира. По его словам, болеть он также будет за сборную Франции, а также Бразилии. Также Панову интересно посмотреть на абсолютного дебютанта чемпионата - сборную Катара. К слову, она сыграет свой матч уже сегодня против Эквадора.

- Конечно, хочется увидеть сильными какие‑то новые сборные. Интересно посмотреть на хозяйку турнира — команду Катара. Болеть же буду за Францию и Бразилию. Две сборные, которым симпатизирую за их атакующую игру, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».