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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Панов: «Буду болеть за Францию и Бразилию»

20 Ноября 2022 • 06:29 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.10 X 3.00 2 2.55
Через 11 ч. 28 мин.

Бывший нападающий российской сборной Александр Панов, в 1999 году обессмертивший свое имя двумя голами в ворота сборной Франции в Париже, поделился своим мнением о предстоящем чемпионате мира. По его словам, болеть он также будет за сборную Франции, а также Бразилии. Также Панову интересно посмотреть на абсолютного дебютанта чемпионата - сборную Катара. К слову, она сыграет свой матч уже сегодня против Эквадора.

- Конечно, хочется увидеть сильными какие‑то новые сборные. Интересно посмотреть на хозяйку турнира — команду Катара. Болеть же буду за Францию и Бразилию. Две сборные, которым симпатизирую за их атакующую игру, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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КАТАР ЭКВАДОР
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