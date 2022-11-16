Карпин: «Болеть на чемпионате мира ни за кого не буду»

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин поделился ожиданиями от катарского ЧМ-2022, который стартует 20 ноября.

«Болеть на чемпионате мира ни за кого не буду. Следить за какими-то игроками по возможности буду. Точно не буду на отдыхе подстраиваться под групповой этап, а когда будут игры на вылет, уже буду смотреть», — заявил тренер сборной, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин отметил, что ему не так интересно следить за мундиалем, в котором не участвует его команда, особенно учитывая тот факт, что катарский турнир не проходит в традиционное летнее время.

ЧМ-2022 начнётся в это воскресенье со встречи хозяев турнира против Эквадора.