Спиридонов рассказал, что в столице Катара больше всего русских и аргентинских болельщиков

Волейболист и по совместительству болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Алексей Спиридонов рассказал об атмосфере в столице Катара.

Спортсмен поведал о том, что однажды, когда он вышел прогуляться в центр Дохи, заметил достаточно большое количество болельщиков, приехавших поддержать одного из фаворитов предстоящего чемпионата мира, национальную команду Аргентины. Однако больше Спиридонова удивило другое – на улицах города было очень много русских. Причём настолько много, что волейболисту даже показалось, что в Катар прилетела сборная России.

«Кругом русская речь. Подхожу на площади к фристайлерам, которые мячом жонглируют — а тут один мат русский звучит», - приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».