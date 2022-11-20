Шишкин: «Фавориты - Аргентина и Бразилия»

Бывший нападающий российской сборной Роман Шишкин поделился своим мнением о предстоящем в Катаре чемпионате мира, первый матч которого состоится уже сегодня вечером - в нем хозяева турнира примут дома сборную Эквадора. Шишкин, конечно, не считает Катар фаворитом турнира - по его мнению, за престижнейший трофей в итоге сразятся южноамериканские команды, как нетрудно догадаться, он ставит на Аргентину и Бразилию.

- Для Месси, а также для Криштиану в составе его Португалии это последний чемпионат. Смогут ли легенды на пике своей карьеры «выстрелить»? Очень интересно. Фавориты — Аргентина и Бразилия, хочу, чтобы они сыграли в финале, - заявил экс-футболист в интервью «РБ Спорт».