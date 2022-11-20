Нобоа прокомментировал победу сборной Эквадора в Катаре

Эквадорский полузащитник «Сочи» и один из ветеранов РПЛ Кристиан Нобоа прокомментировал победу своих соотечественников на мундиале.

«Мне понравилась игра. Оборонялся Эквадор компактно. Играли вертикально. Очень понравилось как! Это первый шаг! Посмотрим, что будет дальше», – цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

На чемпионат мира в составе сборной Кристиан Нобоа не поехал. Эквадорцу уже 37 лет, он почти непрерывно выступает в клубах РПЛ с 2007 года.

Напомним, Эквадор в матче открытия чемпионата мира уверенно обыграл Катар – 2:0. Дубль оформил форвард южноамериканцев Эннер Валенсия. После игры его признали лучшим игроком встречи.

Далее в Катаре Эквадор встретится с одним из фаворитов группы А – сборной Нидерландов. Матч состоится 25 ноября в Дохе на Международном стадионе Халифа.