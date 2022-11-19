Габулов назвал лучших вратарей предстоящего чемпионата мира

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назвал трёх лучших вратарей предстоящего чемпионата мира в Катаре.

По мнению эксперта, лучшими голкиперами, которые примут участие в мундиале, можно назвать бельгийца Тибо Куртуа, немца Мануэля Нойера и бразильца Алиссона Бекера. Также Габулов отметил сенегальца Эдуара Менди.

«Интересно будет понаблюдать за Нойером, Куртуа, возможно, тер Штегеном и вратарями сборной Испании. Последил бы ещё за Менди», — приводит слова Габулова Sport24.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Первая игра мундиаля между Катаром и Эквадором состоится завтра. Начало — в 19:00 по московскому времени.