ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила запрет на продажу пива на стадионах во время катарского чемпионата мира.

«После обсуждения между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ-2022 в Катаре», — заявлено на официальном сайте ФИФА.

Отмечается, что запрет не коснётся реализации безалкогольной продукции, включая пиво, которое будет доступно на каждой из восьми арен мундиаля.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре начнётся уже в это воскресенье, 20 ноября. В первой игре хозяева турнира встретятся с Эквадором.