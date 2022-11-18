Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022

18 Ноября 2022 • 14:38 Комментировать (2)
Катар
...
Эквадор
1 3.00 X 3.05 2 2.60
20.11 19:00

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила запрет на продажу пива на стадионах во время катарского чемпионата мира.

«После обсуждения между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ-2022 в Катаре», — заявлено на официальном сайте ФИФА.

Отмечается, что запрет не коснётся реализации безалкогольной продукции, включая пиво, которое будет доступно на каждой из восьми арен мундиаля.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре начнётся уже в это воскресенье, 20 ноября. В первой игре хозяева турнира встретятся с Эквадором.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАТАР ЭКВАДОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sheakes
18 Ноября 2022 в 15:02
Ой как многие пожалели, что чемпионат проводится в этой «демократичной» стране. Дело даже не в пиве. Просто зачем терпеть неудобства. Кроме эмира Катара этот ЧМ никому не кайф.
HG2017
18 Ноября 2022 в 14:53
Проституция запрещена, но с резиновыми можно.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
15:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ-2022
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022. Но клиенты ставят на Аргентину
15:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Модрич до сих пор играет так, словно ему 15»
14:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-советник Федуна назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2022
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш хочет успешно выступить на чемпионате мира, чтобы зимой перейти в «Милан»
14:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков высказался о запрете пива на стадионах ЧМ-2022
14:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов рассказал, кого считает фаворитами ЧМ-2022
14:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 2
14:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фати: «Не чувствую давления перед чемпионатом мира»
13:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бергёйс: «Ван Галь – наш лидер»
13:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин: «Месси - величайший игрок, ему не хватает кубка ЧМ» 2
13:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси - единственный игрок Аргентины, который получил индивидуальный номер в отеле
13:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзамбротта: «Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»
12:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тимбер будет играть в основе сборной Нидерландов на чемпионате мира
12:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кафу назвал команды, которые могут стать «тёмными лошадками» чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем