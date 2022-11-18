Овчинников – о запрете пива на ЧМ-22: «Тут мусульманская страна, жёстко всё»

Бывший наставник кировского «Динамо» и нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался по поводу запрета на продажу пива на стадионах в Катаре.

«Если бы играли в Швеции, Германии – такого решения бы не было. Тут мусульманская страна, жёстко всё. Но раз подписались, извините, живите по их требованиям. Ничего страшного, для Европы это хорошо», - цитирует Овчинникова «Чемпионат».

Тем не менее, тренер считает, что в наличии пива на футбольных стадионах нет совершенно ничего плохого, тем более, если данный напиток продаётся на разлив. Если тот или иной зритель имеет желание и цель выпить чрезмерно большое количество алкоголя до начала футбольного матча, то он это и сделает, и вряд ли ему кто-то помешает, считает специалист. И всё же, пиво на стадионах – это норма, добавил Овчинников.