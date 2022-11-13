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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шунин: «Я не особо за какую-то команду болею, кроме нашей сборной»

13 Ноября 2022 • 23:40 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.50 X 3.15 2 2.25
20.11 19:00

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от чемпионата мира – 2022.

«Так сложилось, что я не особо за какую-то команду болею, кроме нашей сборной. Но её нет», - сказал Шунин журналистам.

Футболист сказал, что собирается смотреть поединки турнира в Катаре для того, чтобы получать наслаждение от высокого уровня футбола, который команды будут демонстрировать на футбольных полях арабской страны.

Игрок признался, что ему досадно от того, что столь крупные соревнования проводятся один раз в четыре года, однако не стал принижать значимость чемпионата Европы как большого турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Чм-2022
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