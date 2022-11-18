Камоцци высказался о запрете на продажу пива во время ЧМ-2022

Советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своими эмоциями касательно запрета на продажу пива во время чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Это абсурдное решение, что ФИФА запретила продажу пива на стадионах чемпионата мира в Катаре!» - приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Главное футбольное событие последних четырёх лет состоится в Катаре и начнётся уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября, матчем открытия между сборной страны-хозяйки турнира и национальной командой Эквадора.

Финальный поединок планируется к проведению 18 декабря нынешнего года.