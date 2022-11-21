Трушечкин рассказал, почему сборная Катара проиграла матч открытия

Футбольный комментатор Роман Трушечкин поделился мнением, почему сборная Катара не смогла порадовать болельщиков и впервые в истории чемпионатов мира проиграла матч открытия.

«Я думаю, это выгорание. С тренером сборной некоторые игроки вместе с детских времён. Возглавляет сборную он пять лет. Их последний сбор в Марбелье длился 40 дней, там ребята не видели ничего. Команда абсолютно не справилась с давлением», – рассказал Трушечкин «Чемпионату».

На то, что хозяева турнира не справились с давлением, указал и главный тренер сборной Катара Феликс Санчес. Игроки сильно нервничали и не могли отдать несколько точных пасов подряд.

Выйти из группы А в плей-офф Катару будет непросто. В оставшихся двух матчах катарцы встретятся с Сенегалом, а после – с фаворитом группы – Нидерландами.

Сборная Эквадора благодаря победе набрала три очка и возглавила квартет.