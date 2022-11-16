Тикнизян: «Каждый футболист РПЛ будет следить за чемпионатом мира»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

По мнению 23-летнего игрока, каждый футболист РПЛ будет следить за этим турниром, так как оттуда можно многое для себя почерпнуть.

«Можно что-то черпануть оттуда в плане опыта, игровых действий. Кого-то конкретного поддерживать не буду, только хороший футбол», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

Напомним, что сборная России не примет участия на чемпионате мира, поскольку ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши клубы и сборные от всех международных турниров. Свой ближайший товарищеский матч россияне проведут завтра, 17 ноября, против Таджикистана. Начало — в 18:00 по московскому времени.