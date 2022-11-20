Тренер Эквадора – о Валенсии: «Всегда знал, что могу на него положиться»

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро похвалил Эннера Валенсию после матча с Катаром. Напомним, в дебютной игре мундиаля эквадорцы обыграли Катар – 2:0.

Дубль оформил нападающий сборной Эквадора и турецкого «Фенербахче» Эннер Валенсия. После игры его признали лучшим в матче. Первый гол чемпионата мира он забил с пенальти, а второй – головой из центра штрафной площади после подачи Анхело Пресиадо.

«Валенсия – это лидер нашей команды. У него был непростой период в карьере, и некоторые в нём сомневались. Но я всегда знал, что смогу на него положиться», – цитирует Альфаро La Tercera.

В следующем туре чемпионата мира Эквадор сыграет с фаворитом группы А – Нидерландами. Матч состоится 25 ноября.