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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

212 индийских и 20 филиппинских работников на время остались без еды и воды во время открытия ЧМ-2022

21 Ноября 2022 • 07:24 Комментировать (1)
Катар
0:2
Эквадор
окончен

212 индийских и 20 филиппинских работников на время остались без еды и воды во время открытия чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.

По сообщениям издания, проведшего беседы с несколькими работниками, которые были наняты в качестве кассиров кейтеринговой компанией Qatar Star Services, группа из 205 мужчин и семи женщин была отправлена от места жительства в 9 утра и прибыла на 60-тысячный стадион к северу от Дохи в 10 утра, но не была допущена на стадион до 4 часов вечера.

Все работники заключили месячный контракт с Qatar Star Services, согласно которому они должны работать каждый день — в дополнение к заработной плате предоставляется проживание и одноразовое питание.

Ещё одна группа из 20 филиппинских женщин, нанятых для продажи товаров на стадионе, также оставалась ​​на улице без еды и воды максимум три часа.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022
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Комментарии (1)
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Прям щас
21 Ноября 2022 в 08:02
"а чаво они палезли в чюжой манастырь со своим уставом?"
"наших сыновей отправили без подготовки, просим разобраться и вернуть..." - эээ)
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