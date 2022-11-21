212 индийских и 20 филиппинских работников на время остались без еды и воды во время открытия ЧМ-2022

212 индийских и 20 филиппинских работников на время остались без еды и воды во время открытия чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.

По сообщениям издания, проведшего беседы с несколькими работниками, которые были наняты в качестве кассиров кейтеринговой компанией Qatar Star Services, группа из 205 мужчин и семи женщин была отправлена от места жительства в 9 утра и прибыла на 60-тысячный стадион к северу от Дохи в 10 утра, но не была допущена на стадион до 4 часов вечера.

Все работники заключили месячный контракт с Qatar Star Services, согласно которому они должны работать каждый день — в дополнение к заработной плате предоставляется проживание и одноразовое питание.

Ещё одна группа из 20 филиппинских женщин, нанятых для продажи товаров на стадионе, также оставалась ​​на улице без еды и воды максимум три часа.