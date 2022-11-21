Сёмин объяснил, почему Катар проиграл Эквадору

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о матче-открытии чемпионата мира, в котором сборная Катара потерпела поражение от команды Эквадора со счетом 0:2.

«Эквадор сыграл в свою силу, как итог - победа. Катар сильно переволновался - все-таки домашний турнир. Они сыграли не в полную силу. Следующие игры для них будут значительно лучше», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Чемпионат мира пройдет в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Подопечные Дешама в финале ЧМ-2018 победили сборную Хорватии со счетом 4:2.