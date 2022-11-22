На чемпионате мира предоставляют странную информацию о посещаемости матчей

Первые матчи чемпионата мира - 2022 запомнились не только большим количеством компенсированного времени, но и странной официальной информацией о посещаемости матчей. На каждом матче посещаемость превышала данные об общей вместимости стадионов. При этом на трибунах невооружённым глазом было видно немалое число свободных мест.
Телеграм-канал «Первый спорт» сопоставил официальную информацию о посещаемости прошедших матчей с официальной информацией о вместимости арен.
Катар – Эквадор, официальная посещаемость – 67 372, официальная вместимость - 60 000;
Англия – Иран, 45 334 (40 000);
Сенегал – Нидерланды, 41 721 (40 000);
США – Уэльс, 43 318 (40 000).
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