«Харам» - официальный представитель ЧМ в Катаре шокировал ЕС своими заявлениями о гомосексуализме

Как шокировать рафинированных «европейцев», или, если говорить совсем уж точно, как можно оскорбить официальные структуры ЕС? Очень просто - нелестно отозваться о гомосексуализме.

И это позволил себе официальный представитель ЧМ от Катара, бывший игрок сборной - Халид Салман, выступавший за национальную команду в 80-е годы прошлого столетия.

- У нас эта тема - харам. И вы будете вынуждены подчиниться нашим требованиям в нашей стране. Гомосексуализм - это психическая болезнь, - такие заявления он сделал в документальном фильме о чемпионате мира, снятом немецким телеканалом ZDF.