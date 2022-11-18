Сорокин – о Катаре: «С размещением или транспортом проблем быть не должно»

Генеральный директор организационных комитетов чемпионата мира - 2018 и чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, который помогает организаторам турнира в Катаре, рассказал об условиях проживания болельщиков во время чемпионата мира – 2022.

Специалист считает, что среди всех желающих посетить ЧМ-2022 не найдётся болельщиков, которые собираются прилетать в Катар лишь на одну игру. Способов и ресурсов для размещения гостей вполне хватит, чтобы успешно справиться с этой задачей, сказал Сорокин.

Кроме того, он отметил специальные деревни для болельщиков, или Fan villages.

«Это модульное размещение для болельщиков, предпочитающих варианты поскромнее. Мне кажется, что с размещением или транспортом проблем быть не должно», - цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».