Бышовец: «Чемпионат мира станет большим испытанием для игроков»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Специалист отметил, что грядущий мундиаль станет серьёзным испытанием для футболистов, так как чемпионат мира проводится в непривычные для этого турнира сроки.

«Меня спросили, поеду ли я в Катар. Ответил, что лучше бы Катар приехал сюда. Думаю, чемпионат мира станет большим испытанием для игроков, особенно для тех, кто играет в топ-чемпионатах, где и так огромная нагрузка», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, что чемпионат мира стартует сегодня, 20 ноября, матчем Катар — Эквадор. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Турнир продлится до 18 декабря.