В Германии 6.5 тысяч мячей набили песком в знак протеста против ЧМ-22

В Германии в Северном Рейне-Вестфалии была организована акция протеста против проведения, организации и подготовки к чемпионату мира – 2022. Она проходила во время матча между Катаром и Эквадором. Об этом сообщает Bild.

Председатель организации Arbeiterwohlfahrt Майкл Шлоффер также заявил: «Жизни трудовых мигрантов важнее всякой прибыли», - цитирует Шлоффера Bild.

Сам протест выглядел следующим образом: в замке Штрюнкеде есть стадион, построенный в 1932 году. На поле этого стадиона выложили шесть с половиной тысяч футбольных мячей из ткани, набитых песком. Сделано это было в честь рабочих-мигрантов, погибших в Катаре во время строительства стадионов. На трибунах стадиона было расставлено около 20 тысяч погребальных свечей.