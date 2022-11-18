Бояринцев считает, что ЧМ-2022 выиграет европейская сборная

Бывший главный тренер «Родины» Денис Бояринцев ответил на вопрос, кто является фаворитом предстоящего чемпионата мира – 2022.

«Все почему-то говорят, что сборная Аргентины фаворит турнира. Мне кажется, в этом году победит европейская сборная, и в финале точно будет страна из Европы», — заявил Бояринцев «Чемпионату».

Специалист отметил, что не будет болеть за какую-то сборную, а по возможности просто будет смотреть матчи, используя их, как учебное пособие.

Напомним, мундиаль стартует 20 ноября. В матче открытия турнира сойдутся сборные Катара и Эквадора, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.