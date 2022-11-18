Хави: «Катар может стать сенсацией чемпионата мира»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что сборная Катара может стать темной лошадкой чемпионата мира, который начнется уже через два дня. Хави знает, о чем говорит - он проработал в Катаре несколько лет и приложил руку к росту местного футбола.

- Катар - не просто хозяин чемпионата мира, но также сборная, которая может произвести сенсацию. Я горжусь тем, что работал в этой стране. Считаю, что для меня и моей семьи это было правильное, своевременное решение. Футбол очень вырос в Катаре, в том числе и благодаря чемпионату мира. У Катара сейчас есть команда, достойная выступления в чемпионате мира, команда, которая может сказать веское слово, - цитирует слова Хави TWM.