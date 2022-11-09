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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сорокин поделился мнением о словах Блаттера

09 Ноября 2022 • 19:02 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Руководитель оргкомитетов чемпионата мира в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о недавних словах Йозефа Блаттера.

«Трудно комментировать чужие заявления и почему они сделаны. Есть факт жизни – было голосование, Катар победил, чемпионат мира пройдет здесь. А какие были договоренности, неуместно говорить», – заявил Сорокин в интервью «РБ Спорт».

Функционер отметил, что не имеет сведений относительно договорённостей, о которых недавно сказал экс-президент ФИФА, однако, по его мнению, подобные решения не принимаются двумя людьми.

Напомним, что Блаттер недавно признал ошибкой проведение ЧМ-2022 в Катаре, поделившись информацией, что мундиаль изначально достался США.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сорокин Йозеф Блаттер
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