Сорокин поделился мнением о словах Блаттера

Руководитель оргкомитетов чемпионата мира в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о недавних словах Йозефа Блаттера.

«Трудно комментировать чужие заявления и почему они сделаны. Есть факт жизни – было голосование, Катар победил, чемпионат мира пройдет здесь. А какие были договоренности, неуместно говорить», – заявил Сорокин в интервью «РБ Спорт».

Функционер отметил, что не имеет сведений относительно договорённостей, о которых недавно сказал экс-президент ФИФА, однако, по его мнению, подобные решения не принимаются двумя людьми.

Напомним, что Блаттер недавно признал ошибкой проведение ЧМ-2022 в Катаре, поделившись информацией, что мундиаль изначально достался США.

