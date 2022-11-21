В матче Катара с Эквадором был повторён антирекорд чемпионатов мира

В Катаре начался чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная Катара принимала Эквадор. К сожалению для хозяев турнира, в первом тайме они пропустили три мяча, из которых один не был засчитан - самый первый.

Официально же первый гол чемпионата был забит на шестнадцатой минуте - Эннер Валенсия реализовал одиннадцатиметровый удар. Спустя еще пятнадцать минут Эквадор забил еще один мяч усилиями Валенсии, после чего довел игру до победного конца.

Однако, несмотря на то, что мяч три раза залетал в сетку ворот, по количеству ударов в сторону ворот этот матч повторил антирекорд чемпионатов мира с тех пор, как ведется подобная подробная статистика - лишь одиннадцать.