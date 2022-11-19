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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Джигурда — о чемпионате мира: «Россия дошла бы до полуфинала или финала»

19 Ноября 2022 • 16:50 Комментировать (5)
Катар
...
Эквадор
1 3.00 X 3.05 2 2.60
20.11 19:00

Известный российский актёр и шоумен Никита Джигурда прокомментировал тот факт, что сборная России не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре.

По мнению Джигурды, национальная команда из нашей страны смогла бы дойти до полуфинала или даже финала мундиаля.

«Отрицательно отношусь к тому, что России не будет на чемпионате мира в Катаре. Россия дошла бы до полуфинала или финала — верю в это», — приводит слова Джигурды «РБ Спорт».

Напомним, что четыре года назад сборной России удалось выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, где подопечные Станислава Черчесова уступили Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Никита Джигурда
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Комментарии (5)
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Alex1972
19 Ноября 2022 в 17:23
Они уже играли недавно в "финале"... С таджиками... Достойно... Хе-хе..
ARTUR
19 Ноября 2022 в 17:00
Клоун ))
ЯРЫЙ БРЮС
19 Ноября 2022 в 17:20
он просто шут дешёвый
CERG
19 Ноября 2022 в 17:26
Патриот!) ..
ARTUR
19 Ноября 2022 в 17:32
)) патриоты сейчас в других местах
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