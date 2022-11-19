Джигурда — о чемпионате мира: «Россия дошла бы до полуфинала или финала»

Известный российский актёр и шоумен Никита Джигурда прокомментировал тот факт, что сборная России не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре.

По мнению Джигурды, национальная команда из нашей страны смогла бы дойти до полуфинала или даже финала мундиаля.

«Отрицательно отношусь к тому, что России не будет на чемпионате мира в Катаре. Россия дошла бы до полуфинала или финала — верю в это», — приводит слова Джигурды «РБ Спорт».

Напомним, что четыре года назад сборной России удалось выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, где подопечные Станислава Черчесова уступили Хорватии в серии послематчевых пенальти.