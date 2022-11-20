Дубль Валенсии помог Эквадору в матче открытия чемпионата мира легко переиграть Катар

В матче открытия чемпионата мира интриги не получилось. Эннер Валенсия ещё в первом тайме забил дважды, что предопределило победу Эквадора над Катаром.

В воскресенье стартовал 22-й чемпионат мира по футболу. По традиции последних розыгрышей в матче открытия играли хозяева, поэтому сборная Катара принимала команду Эквадора. Накануне встречи ходили разговоры, что этот поединок может не носить спортивный характер, якобы 8 футболистов южноамериканцев получили вознаграждение, чтобы проиграть 0:1.

Уже на третьей минуте эквадорцы постарались доказать, что все разговоры были пустыми. Южноамериканцы заработали штрафной, и после толкучки Валенсия головой протолкнул мяч в сетку. Однако судейская бригада из-за очень спорного офсайда взятие ворот отменила. Эквадорцы продолжали прессинговать соперника и атаковать.

Давление гостей привело к назначению пенальти на 15-й минуте в ворота катарцев. После передачи из центра Валенсия вырвался один на один с Аль-Шеебом, протолкнул мяч мимо него и получил от голкипера по ногам. Форвард сам подошёл к футбольному снаряду и хладнокровно переиграл вратаря, забив первый легитимный гол чемпионата мира-2022.

Embed from Getty Images Сборная Эквадора продолжала атаковать и владеть инициативой, в то время как хозяева допускали простые ошибки на своей половине поля. При этом катарцы толком не могли даже перейти середину поля.

Преимущество эквадорцев по истечении получаса привело и ко второму голу. Кайседо протащил мяч после чего последовала передача на Пресиадо, который справа навесил, а Валенсия выиграл борьбу в воздухе и головой мощно пробил в цель.

Ход игры не менялся и после этого. Эквадорцы продолжали атаковать, а катарцы лишь отмечались жёлтыми карточками. За первый тайм хозяева ни раз так и не попали в створ ворот, лишь однажды пробив в их сторону. В итоге на перерыв сборная Эквадора ушла с солидным преимуществом в счёте.

В начале второго тайма сборная Эквадора чуть сбавила обороты, но катарцы, хоть и стали более уверенно катать мяч, ничего создать не могли. Южноамериканцы же старались ловить соперника на прессинге, и могли быстро увеличить счёт до разгромного. Ибарра получил мяч на линии штрафной и пытался забить обводящим ударом, но Аль-Шееб в этот раз наконец-то выручил свою команду.

Первый относительно опасный момент катарцы создали лишь по истечении часа игры. Хассан справа навесил в штрафную, куда ворвался Ро-ро и бил головой с приличного расстояния. Однако защитник, родившийся в Португалии, в створ не попал. И всё же это был скорее единичный момент, в остальном эквадорцы продолжали контролировать ход встречи. При этом южноамериканцы действовали осторожно, делая ставку не столько на нападение, сколько на том, чтобы не допустить ошибку и не дать сопернику возродить интригу. Правда, хозяева продолжали терять мяч в простых ситуациях.

В концовке сборная Эквадора провела пару острых атак, но раз за разом попадала в офсайды. За четыре же минут до финального свистка катарцы едва не отметились красивым голом. После длинной передачи Мунтари сходу с линии штрафной отправил мяч по красивой дуге над Галиндесом, но получилось и выше ворот. В итоге счёт первого тайм не поменялся, и Эквадор стартовал с победы.

Во втором туре в квартете А в пятницу сборная Катара сыграет с Сенегалом, эквадорцы встретятся с нидерландцами.