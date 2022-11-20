Талалаев: «Эквадор сыграл уверенно»

В Катаре начался чемпионат мира по футболу, в первом матче сборная Катара принимала Эквадор. К сожалению для хозяев турнира, в первом тайме они пропустили три мяча, из которых один не был засчитан - самый первый. Но два остальных были засчитаны, и в итоге Катар проиграл Эквадору со счетом 0:2. События игры прокомментировал наставник московского «Торпедо» Андрей Талалаев, который похвалил эквадорцев.

- Тяжело судить, как играет команда, потому что Катар не поставил никаких задач перед ними. Легко начался матч, вратарь нервничал. Пенальти — тоже спорный момент. Эквадор играл очень расслабленно, уверенно, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».