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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Ужасное заявление» - МВД Германии ответило организатору ЧМ в Катаре, который нелестно отозвался о гомосексуалистах

09 Ноября 2022 • 00:07 Комментировать (1)
Катар
...
Эквадор
1 3.70 X 3.25 2 2.13
20.11 19:00

Как мы уже сообщали, бывший футболист катарской сборной, а ныне официальный представитель предстоящего Чемпионата мира в Катаре, Хаким Салман, резко отозвался о гомосексуалистах и прочих представителях сексуальных меньшинств, дав понять, что им не место в его стране.

Это заявление произвело удручающее впечатление на представителей официальных европейских структур.

- Такие заявления ужасны. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы ситуация в будущем улучшилась, в том числе и в таких странах, как Катар, - заявила Нэнси Фэзер, министр МВД Германии, слова которой цитирует итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаким Салман
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
09 Ноября 2022 в 00:09
В чужой монастырь со своим уставом не ходят...
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Сегодня, 09 Ноября
00:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ужасное заявление» - МВД Германии ответило организатору ЧМ в Катаре, который нелестно отозвался о гомосексуалистах 1
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