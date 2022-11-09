«Ужасное заявление» - МВД Германии ответило организатору ЧМ в Катаре, который нелестно отозвался о гомосексуалистах

Как мы уже сообщали, бывший футболист катарской сборной, а ныне официальный представитель предстоящего Чемпионата мира в Катаре, Хаким Салман, резко отозвался о гомосексуалистах и прочих представителях сексуальных меньшинств, дав понять, что им не место в его стране.

Это заявление произвело удручающее впечатление на представителей официальных европейских структур.

- Такие заявления ужасны. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы ситуация в будущем улучшилась, в том числе и в таких странах, как Катар, - заявила Нэнси Фэзер, министр МВД Германии, слова которой цитирует итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.