Хави: «Желаю Катару всего наилучшего в проведении чемпионата мира, эта страна дала мне всё»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь этого года.

«Нас ждёт отличный, исторический чемпионат мира. Желаю Катару всего наилучшего в проведении проведении турнира. Эта страна дала мне всё», – заявил Хави на вчерашней пресс-конференции после победы «Барселоны» 3:0 над «Вильярреалом».

Напомним, свои последние 4 года профессиональной карьеры Хави провёл в качестве футболиста катарского «Аль-Садда». Позже испанский специалист стал главным тренером команды и отработал в ней два года.