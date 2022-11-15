Эквадор: как сборная выступит на чемпионате мира в Катаре

Сборная Эквадора стартует на чемпионате мира в Катаре в матче открытия. Что ждёт эквадорцев на мундиале - рассказываем в нашем материале.

История выступлений сборной Эквадора на чемпионатах мира

Сборная Эквадора в четвёртый раз пробилась на чемпионат мира, но пока успехов на турнире не добивалась. В 2002-м на дебютном мундиале «триколор» занял последнее место в группе. Через четыре года эквадорцы смогли занять второе место в группе, а в 1/8 финала уступили англичанам 0:1. В 2014-м «триколор» вновь сыграл на чемпионате мира, но занял в группе третье место.

Кто попал в группу со сборной Эквадора на чемпионате мира

Сборная Эквадора попала в группу с Катаром, Голландией и Сенегалом. На бумаге европейцы выглядят фаворитами квартета, но находятся сейчас не в лучшем состоянии. В целом, группа довольно ровная, и пройти дальше может любая команда. Катар – хозяева, что даёт серьёзное преимущество. Сенегал же сейчас является лучшей командой Африки, в составе которой играют настоящие звёзды.

Как выступит и какое место займёт сборная Эквадора на чемпионате мира

Кажется, что 1/8 финала для сборной Эквадора будет пределом мечтаний. Выйти-то из группы будет непросто, но даже в случае успеха в следующей стадии будут ждать Англия или США, скорее всего. Едва ли в противостоянии с кем-то из этой пары у южноамериканцев будут какие-то серьёзные шансы.

Состав сборной Эквадора

Вратари: Александер Домингес («ЛДУ Кито»), Эрнан Галиндес («Универсидад Католика»), Мойсес Рамирес («Индепендьенте дель Валье»).

Защитники: Анхело Пресиадо («Генк»), Вильям Пачо («Антверпен»), Роберт Арболеда («Сан-Паулу»), Джексон Поросо («Труа»), Феликс Торрес («Сантос Лагуна»), Пьеро Инкапье («Байер»), Хавьер Арреага («Сиэтл Саундерс»), Первис Эступиньян («Брайтон энд Хоув Альбион»), Диего Паласиос («Лос-Анджелес»).

Полузащитники: Карлос Груэсо («Аугсбург»), Мойсес Кайседо («Брайтон энд Хоув Альбион»), Хосе Сифуэнтес («Лос-Анджелес»), Джегсон Мендес («Лос-Анджелес»), Алан Франко («Атланта Юнайтед»), Гонсало Плата («Спортинг» Лиссабон), Анхель Мена («Леон»), Джереми Сармиенто («Брайтон»), Айртон Пресьядо («Сантос Лагуна»), Ромарио Ибарра («Пачука»).

Нападающие: Эннер Валенсия («Фенербахче»), Микаэль Эстрада («Крус Асуль»), Джоркаефф Реаско («Ньюэллс Олд Бойз»), Кевин Родригес («Имбабура»).

Главные потери сборной Эквадора перед чемпионатом мира

Серьёзных потерять у сборной Эквадора накануне чемпионата мира нет. Все лидеры в строю и готовы играть. Нельзя сказать, что даже вне заявки остались какие-то важные игроки. Наверное, защитник Байрон Кастильо и нападающие Леонардо Кампана и Хорди Кайседо могли надеяться на вызов, но были бы запасными игроками. Кристиан Нобоа же завершил карьеру в сборной.

Расписание матчей сборной Эквадора

20 ноября в 19:00 – Катар – Эквадор;

25 ноября в 19:00 – Голландия – Эквадор;

29 ноября в 18:00 – Эквадор – Сенегал.

Какие шансы сборной Эквадора победить на чемпионате мира – прогноз

Сборная Эквадора чемпионат мира точно не выиграет. Для такого события должно случиться что-то невероятное. Кажется, что 1/8 финала – это будет очень хороший результат, а если вдруг «триколор» доберётся до четвертьфинала, то это можно будет считать сенсацией.

Реклама

Капитан сборной Эквадора

Капитаном «триколора» является Эннер Валенсия, которого помнят по выступлениям в Англии. Форвард начинал карьеру на родине в «Эмелеке», потом перебрался в мексиканскую «Пачуку», а в 24 года оказался в «Вест Хэме». В Лондоне дела у него шли не лучшим образом, через два года его арендовал «Эвертон», но и в Ливерпуле Валенсия раскрыться не смог. После этого нападающий отправился в мексиканский «Тигрес», но в 2020-м вернулся в Европу, подписав контракт с «Фенербахче». В составе турецкого клуба эквадорец забивает довольно часто.

В сборной Эквадора Валенсия стал основным форвардом после трагической гибели нападающего Кристиана Бенитеса. Нападающий быстро стал главной ударной силой своей сборной. На чемпионате мира-2014 Валенсия отличился трижды. К нынешнему мундиалю Валенсия подошёл в статусе лучшего бомбардира своей сборной за всю историю.

Главный тренер сборной Эквадора

Возглавляет сборную Эквадора 60-летний Густаво Альфаро. Он довольно хорошо известен в Южной Америке благодаря работе на клубном уровне. Аргентинец в разные годы возглавлял многие клубы на родине и добивался с ними успеха. Во главе «Арсенала» из Саранди Альфаро выигрывал Южноамериканский кубок, а также Клаусуру и Кубок Аргентины. Последним клубом Альфаро до сборной Эквадора была «Бока Хуниорс», с которой он выиграл чемпионат.

Где смотреть матчи сборной Эквадора на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.