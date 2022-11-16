Петржела назвал фаворитов ЧМ-2022

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«Кого считаю фаворитами? Бразилию и Аргентину. Так как соревнования проходят в Катаре, европейским странам будет тяжело играть при такой жаре, а бразильцы и аргентинцы к такому климату привыкли», — заявил специалист в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Также Петржела рассказал, что будет болеть на ЧМ-2022 за атакующие и техничные команды.

Напомним, что катарский мундиаль стартует 20 ноября с игры хозяев турнира против сборной Эквадора. Финал турнира пройдёт 18 декабря.