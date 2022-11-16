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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Петржела назвал фаворитов ЧМ-2022

16 Ноября 2022 • 19:41 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«Кого считаю фаворитами? Бразилию и Аргентину. Так как соревнования проходят в Катаре, европейским странам будет тяжело играть при такой жаре, а бразильцы и аргентинцы к такому климату привыкли», — заявил специалист в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Также Петржела рассказал, что будет болеть на ЧМ-2022 за атакующие и техничные команды.

Напомним, что катарский мундиаль стартует 20 ноября с игры хозяев турнира против сборной Эквадора. Финал турнира пройдёт 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Чемпионат Мира Чм-2022
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