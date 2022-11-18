Павлюченко – о ЧМ-2022: «Тот, кто захочет, найдёт пиво»

Бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу запрета на продажу пива на стадионах в Катаре.

Бывший футболист сказал, что необходимо иметь понимание о том, что в Катаре существуют конкретные правила, которые нужно уважать. Однако спортсмен не стал отрицать тот факт, что хмельной напиток и лучшая игра с мячом во все времена их обоюдного существования являлись лучшим сочетанием для получения наибольшего удовольствия. Отсутствие пива на стадионах в Катаре, безусловно, новость с отрицательным окрасом для тех болельщиков, которые собираются посетить их.

«Немцы, англичане, бельгийцы… Все же любят пиво. Но я думаю тот, кто захочет, найдёт пиво», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».