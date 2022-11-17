Силкин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Специалист признался, что на этом турнире он будет поддерживать ту сборную, которая покажется наиболее интересный футбол. Напомним, что действующим победителем мундиаля является национальная команда Франции.

«Я не сторонник определённой сборной. Как и не могу назвать фаворита, потому что не следил за отборочными матчами», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Напомним, мировое первенство пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря. Стартовая игра турнира запланирована на воскресенье, когда Катар встретится с Эквадором. Начало — в 19:00 по московскому времени.