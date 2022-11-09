Аршавин назвал главного фаворита чемпионата мира

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о главных фаворитах предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Эксперт признался, что изначально считал главным претендентом на титул команду Франции, однако из-за многочисленных травм игроков этой сборной, он отдаёт предпочтение Бразилии.

«Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов.

Кто может удивить? Скорее всего, какая-то из африканских сборных», — цитирует Аршавина «Спорт День за Днём».

Напомним, что действующим победителем является сборная Франции, которая выиграла мундиаль в 2018 году, когда турнир проходил в России.