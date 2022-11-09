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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аршавин назвал главного фаворита чемпионата мира

09 Ноября 2022 • 15:32 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о главных фаворитах предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Эксперт признался, что изначально считал главным претендентом на титул команду Франции, однако из-за многочисленных травм игроков этой сборной, он отдаёт предпочтение Бразилии.  

«Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов.

Кто может удивить? Скорее всего, какая-то из африканских сборных», — цитирует Аршавина «Спорт День за Днём».

Напомним, что действующим победителем является сборная Франции, которая выиграла мундиаль в 2018 году, когда турнир проходил в России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Бразилии Сборная Франции
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