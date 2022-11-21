Валенсия – о дубле на ЧМ: «Моя мечта сбылась»

Форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия, отметившийся дублем в матче-открытии чемпионата мира – 2022 против Катара (2:0), поделился впечатлениями от поединка.

«Я давно мечтал об этом матче. Хотел дебютировать на чемпионате мира и победить. Так что моя мечта сбылась. В таких матчах важен любой момент. Мы смогли дважды поразить ворота соперника, после чего держали ситуацию под контролем», - цитирует Эннера портал Goal.com.

В следующем поединке группового раунда чемпионата мира сборная Эквадора встретится с Нидерландами. Игра пройдет 25 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.