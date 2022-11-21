Тренер сборной Эквадора уверен, что Валенсия сыграет с Нидерландами

Звёздный форвард сборной Эквадора и турецкого «Фенербахче» Эннер Валенсия сможет сыграть с Нидерландами. Об этом информирует официальный сайт ФИФА.

«Он выйдет на поле, сомнений нет», – рассказал главный тренер команды Густаво Альфаро.

Напомним, матч открытия чемпионата мира завершился победой сборной Эквадора – 2:0. Валенсия оформил дубль. Игрока заменили на 77-й минуте встречи из-за повреждения. На скамейке запасных к его колену медики приложили лёд.

Матч сборных Эквадора и Нидерландов состоится 25 ноября на поле Международного стадиона Халифа в Дохе. После победы южноамериканцы с тремя очками возглавили группу А.