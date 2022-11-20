Главный тренер сборной Катара прокомментировал поражение на мундиале

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес прокомментировал поражение в матче открытия чемпионата мира. Напомним, катарцы уступили команде Эквадора. Дубль оформил Эннер Валенсия.

«Моя команда способна на большее, и я надеюсь, что в следующем матче мы порадуем наших болельщиков», – цитирует Санчеса AFP.

По мнению специалиста, сборную Катара подвели нервы. Игроки сильно нервничали и не могли отдать несколько точных пасов подряд.

Южноамериканцы доминировали в игре с Катаром почти весь матч. Пропустили хозяева мундиаля от Валенсии уже на первых минутах. Однако Даниэле Орсато гол не засчитал из-за офсайда.

Но на 16-й минуте Эннер Валенсия сначала реализовал пенальти, а спустя 15 минут замкнул навес от Анхело Пресиадо – 2:0.

Следующий матч в группе Катар сыграет с Сенегалом. Игра назначена на 25 ноября.