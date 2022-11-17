Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Джикия рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

17 Ноября 2022 • 12:18 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.40 X 3.05 2 2.35
20.11 19:00

Защитник российской национальной команды Георгий Джикия поделился информацией о том, за кого будет болеть на катарском ЧМ-2022.

«На чемпионате мира буду болеть за сборную Португалии. Почему? Хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду показал хорошую игру и хлопнул дверью на этом турнире», — заявил футболист столичного «Спартака», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на мундиале чемпионам Европы - 2016 предстоит встретиться с Ганой, Уругваем и Южной Кореей на групповой стадии. Чемпионат мира стартует уже в это воскресенье, 20 ноября. В первом матче Катар будет играть против Эквадора.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАТАР ЭКВАДОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
12:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джикия рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022
11:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Куртуа: «Если мы сыграем с Испанией, вы увидите лучшую версию Эдена Азара»
11:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньеста считает, что сборной Испании по силам выиграть чемпионат мира
09:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силкин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира
09:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам - о Мбаппе и Бензема: «Никто из них не хочет быть главным в сборной Франции»
09:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Раскрыта причина вызова 39-летнего Алвеса в сборную Бразилии
08:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Андрей Чернышов пообещал болеть за сербов
08:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар: «Победа на ЧМ – моя главная мечта»
08:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе возглавил рейтинг звёзд ЧМ-2022, Роналду занял 20-е место
08:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Брозович назвал цель сборной Хорватии на ЧМ-2022
07:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Таски назвал своих фаворитов чемпионата мира
02:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Аргентины вплотную приблизилась к мировому рекорду 1
02:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик – о защите сборной Германии: «На чемпионате мира такая игра недопустима»
01:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Паредес: «Сборная Аргентины находится на правильном пути»
00:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Это первая серьёзная травма в карьере Лукаку»
Все новости
Рекомендуем