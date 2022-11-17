Джикия рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Защитник российской национальной команды Георгий Джикия поделился информацией о том, за кого будет болеть на катарском ЧМ-2022.

«На чемпионате мира буду болеть за сборную Португалии. Почему? Хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду показал хорошую игру и хлопнул дверью на этом турнире», — заявил футболист столичного «Спартака», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на мундиале чемпионам Европы - 2016 предстоит встретиться с Ганой, Уругваем и Южной Кореей на групповой стадии. Чемпионат мира стартует уже в это воскресенье, 20 ноября. В первом матче Катар будет играть против Эквадора.