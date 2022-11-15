Кто выйдет из группы А на чемпионате мира

Группа А на чемпионате мира стартует раньше всех – 20 ноября. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из этого квартета пробьётся в плей-офф.

Традиционно группа А на чемпионатах мира является немного «перекошенной». При жеребьёвке хозяин турнира попадает из первой корзины, что зачастую лишает такой квартет наличия настоящего фаворита. Тем более что сборная Катара, вероятно, один из самых слабых хозяев турнира за последнее время.

Вместе с Катаром в группу попали Эквадор, Сенегал и Нидерланды. Этот квартет выглядит довольно ровно на первый взгляд.

Фаворитом четвёрки выглядят европейцы. Сборная Нидерландов обладает несколькими звёздами европейского уровня, да и по старой памяти «оранжевые» относятся к числу фаворитов турнира. Хотя букмекеры не оценивают шансы подопечных Луи ван Галя как очень высокие. И всё же на уровне группы А именно представители Нидерландов кажутся той командой, которая должна выходить из группы. Правда, легко это точно не будет.

Сборная Сенегала – сильнейшая команда Африки настоящего времени. Этот коллектив обладает всем, чтобы всерьёз удивить на чемпионате мира тех, кто не слишком пристально следит за футболом на Чёрном континенте. У Сенегала есть свой набор звёзд первой величины. Садио Мане некоторые считали претендентом на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона, и шансы были бы хорошими, выиграй «Ливерпуль» Лигу чемпионов и Премьер-лигу. Помимо Мане у сенегальцев есть вратарь Эдуар Менди и защитник Калиду Кулибали из «Челси», что подтверждает их топ-статус. Добавим других крепких исполнителей – Абду Диалло, Буну Сарра, Нампали Менди, Исмаилу Сарра, и получим очень крепкую команду.

За Катар же говорит статус хозяев. Будем честны, на чемпионатах мира на групповой стадии судьи чуть благосклоннее относятся к принимающей турнир стране, чтобы немного помочь ей выйти в плей-офф. Тем не менее, кажется, что даже это не поможет хозяевам пробиться в 1/8. Всё же сборная Катара довольно слабая по набору исполнителей команда, даже несмотря на относительно недавнюю победу на Кубке Азии. Выход в плей-офф станет сенсацией, но для этого нужно либо выдать максимально собранную игру, либо рассчитывать на неудачи конкурентов. За Катар говорит календарь. Хозяева начинают с Эквадором, который выглядит самым слабым соперником, потом будет Сенегал, а в заключительном туре Нидерланды, которые могут к очной встрече решить все свои задачи.

Эквадорцы не смотрятся командой, которая может всерьёз рассчитывать на выход в плей-офф. Главные звёзды страны карьеру закончили, а достойной смены им не пришло. В южноамериканской отборочной группе с учётом высокогорья ей удаётся добиваться результатов, но вот без домашнего преимущества команда не блещет. Вряд ли в такой группе эквадорцев ждёт какой-то успех.

В общем, выходить должны Нидерланды и Сенегал. Однако при небольшой судейской поддержке Катар как хозяин может обойти африканцев. Что касается Эквадора, то выход этой сборной в плей-офф из такой группы станет сенсацией.

Роман Андреев