Самедов — о том, как бы выступила сборная России на чемпионате мира: «На эмоциях могли бы пройти далеко в этом турнире»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о том, как национальная команда из нашей страны могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

Самедов считает, что сборной России по силам было бы выйти из группы и пройди далеко в плей-офф.

«Конечно, это всё вилами по воде, но есть такое ощущение. На эмоциях могли пройти далеко на этом турнире», — цитирует Семедова Sport24.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. Четыре года назад наша национальная команда смогла пробиться в четвертьфинал домашнего мундиаля, где лишь в серии пенальти уступила будущим финалистам турнира хорватам.