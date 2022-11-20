Посол Катара в РФ верит, что сборная может выйти в плей-офф чемпионата мира

Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани всё ещё верит в команду, несмотря на поражение в матче открытия ЧМ. Однако выйти в плей-офф, по его словам, будет очень непросто.

«Мы по-прежнему надеемся на выход в плей-офф. Но вы знаете, что это будет непросто. Хотелось бы, чтобы сборная Катара была лучше в следующем матче», – цитирует ТАСС.

При этом церемонию открытия катарский посол назвал идеальной и лучшей в истории чемпионатов мира.

Шансы исправиться у Катара есть. В следующей встрече на турнире хозяева встретятся со сборной Сенегала. Матч намечен на 25 ноября. В заключительном туре группового этапа в соперниках будет фаворит группы – сборная Нидерландов. Дата встречи – 29 ноября.

Матч Катар – Эквадор завершился уверенной победой южноамериканцев – 2:0. Дубль оформил форвард сборной Эквадора и стамбульского «Фенербахче» Эннер Валенсия. Эквадор возглавил группу А, набрав первые три очка на этом мундиале.