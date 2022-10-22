Манчини признался, что задумывался об уходе из сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что задумывался об уходе из национальной команды после неудачного отбора к чемпионату мира в Катаре. Напомним, итальянцы уступили сборной Северной Македонии в стыковом мачте (0:1), лишив себя возможности принять участие в мундиале.

«Думал ли я об уходе? Когда дела идут плохо, ясно, что ответственность лежит на тренере. Поэтому да, я думал об этом», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы, выиграв этот турнир в прошлом году. Чемпионат мира же пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.