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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Манчини признался, что задумывался об уходе из сборной Италии

22 Октября 2022 • 13:48 Комментировать
Катар
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Эквадор
1 3.75 X 3.40 2 2.05
20.11 19:00

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что задумывался об уходе из национальной команды после неудачного отбора к чемпионату мира в Катаре. Напомним, итальянцы уступили сборной Северной Македонии в стыковом мачте (0:1), лишив себя возможности принять участие в мундиале.

«Думал ли я об уходе? Когда дела идут плохо, ясно, что ответственность лежит на тренере. Поэтому да, я думал об этом», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы, выиграв этот турнир в прошлом году. Чемпионат мира же пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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