Глеб: «Трудно сказать, кто может выделиться на чемпионате мира, потому что нет Холанна»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует уже на этой неделе.

По мнению эксперта, шансы перед началом турнира у всех равны. Глеб не смог сказать, кто выделится на мундиале, однако отметил, что этим человеком мог бы стать норвежский нападающий Эрлинг Холанн, если бы его сборной удалось пробиться в финальную часть чемпионата мира.

«Перед началом чемпионата мира у всех шансы равны. Интересные игры, конечно, посмотрю», — цитирует Глеба Metaratings.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Первая игра между Катаром и Эквадором состоится в ближайшее воскресенье. Начало — в 19:00 по московскому времени.