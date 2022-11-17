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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Глеб: «Трудно сказать, кто может выделиться на чемпионате мира, потому что нет Холанна»

17 Ноября 2022 • 17:37 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует уже на этой неделе.

По мнению эксперта, шансы перед началом турнира у всех равны. Глеб не смог сказать, кто выделится на мундиале, однако отметил, что этим человеком мог бы стать норвежский нападающий Эрлинг Холанн, если бы его сборной удалось пробиться в финальную часть чемпионата мира.

«Перед началом чемпионата мира у всех шансы равны. Интересные игры, конечно, посмотрю», — цитирует Глеба Metaratings.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Первая игра между Катаром и Эквадором состоится в ближайшее воскресенье. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Александр Глеб Эрлинг Холанн
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