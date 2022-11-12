Глеб назвал главных фаворитов чемпионата мира

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

Бывший футболист признался, что за какую-то отдельно взятую сборную он переживать на этом турнире не будет, однако к главным претендентам на титул относит Германию, Бельгию, а также Испанию.

«Явного фаворита назвать не могу, очень трудно в этом плане. Ориентировочно могу назвать Испанию, Германию и Бельгию», — приводит слова Глеба «ВсеПроСпорт».

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Первая игра мундиаля между сборными Катара и Эквадора состоится 20 ноября, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.