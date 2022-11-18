Попов – о запрете пива на ЧМ-2022: «В городе есть зоны вне арен, где они организовали бухалово»

Бывший защитник пермских клубов «Звезда» и «Амкар», а также казанского клуба «Рубин» Алексей Попов высказался по поводу запрета на продажу пива на стадионах в Катаре.

«Это же решение не ФИФА, а Катара. Но в городе есть зоны вне арен, где они организовали бухалово», - приводит слова Попова «Чемпионат».

Бывший футболист считает, что предстоящий чемпионат мира пройдёт на очень высоком уровне, организация окажется блестящей и никто не окажется недовольным по итогам посещения арабской страны.

Спортсмен также добавил, что необходимо проявлять уважение к законам страны, принимающей такое значимое и большое событие, как чемпионат мира.